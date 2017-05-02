"Поверье о теплом начале апреля, которое обещает и теплое его завершение, на этот раз не сбылось. Остается надеяться на другую мудрость предков, которая гласит - если начало мая прохладное, то конец будет по-летнему теплым. И наоборот", - пишет латвийский фенолог Вилис Букшс. Он также предупреждает, что в среднем раз в семь лет выдается ненастный май, когда по ночам - заморозки, а днем - дождь и град.

Фенолог обращает внимание, что уже зима показала, что весна в этом году будет переменчивой и "захочет пошутить". "Мороз на День Язепа (19 марта), Весеннюю Мару (25 марта) и 7 апреля указывает на том, что и в мае, и в первой половине июня еще возможны ночные заморозки", - говорит Букшс. Праздник Лиго в таком случае тоже выдастся холодным.

По его прогнозу, начало мая может выдасться сравнительно теплым (+15 градусов и выше), сухим и солнечным, то затем наступит черед дождей и пасмурной погоды.

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