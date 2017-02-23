Вызвавший в четверг бурю в Великобритании и Нидерландах циклон стремительно движется на восток, и под его влиянием в ночь на пятницу и утром в южных районах Латвии ожидается снег, прогнозируют синоптики.

Больше всего снега выпадет в Селии и южной части Латгалии. В Даугавпилсе в пятницу утром может выпасть около семи сантиметров снега.

В пятницу в Латвии будет частичная облачность, более солнечно будет в Курземе, более облачно — в Латгале. Днем временами пройдет снег, к вечеру больше снеговых облаков образуется в Видземе.

Температура воздуха ночью будет 0...-5 градусов, днем +2...-2 градуса. Во второй половине дня в прибрежных районах порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

В Риге в пятницу будет переменная облачность, с утра возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до +1 градуса.

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