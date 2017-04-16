В воскресенье ожидается переменная облачность, на большей части территории осадки, в основном мокрый снег, дороги могут быть скользкими.
Ветер северный, на побережье порывистый. Температура воздуха будет не выше +2, +5 градусов.
В Эстонии столбик термометра опустился сегодня до -10 градусов. В Литве и на севере Белоруссии идет снег.
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