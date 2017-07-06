Несмотря на постоянные дожди и прохладную погоду, многие не теряют надежды, что лето все-таки придет. Однако прогнозы синоптиков неутешительны — жары в этом году ждать не стоит.

В 2012-м году столбик термометра достиг отметки в 30 градусов 6 июля. До сих пор это происходило раньше. В свою очередь, в этом году столбик термометра еще не поднимался так высоко и вряд ли это вообще произойдет, сообщает nra.lv cо ссылкой на программу "Панорама" телеканала LTV. По прогнозам синоптиков, это лето еще может порадовать нас теплыми деньками, однако вряд ли наступит жара.

Прохладное начало лета было зафиксировано также в 2015 году, когда май и июнь были прохладнее нормы, однако отклонение не было столь большим, пишет lsm.lv. Кроме того, снег, который неожиданно выпал 9 и 10 мая, сделал месяц май самым снежным в этом столетии.

Если сравнить температуру воздуха с 1 мая по 5 июля в разные годы, то можно увидеть большие отличия. В 2013-м средняя температура воздуха в этот период, например, в Риге была +18,8 градусов, а в этом году — всего +13,9 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. На неполный градус ниже температура была в 2004 году, однако в мае не было мороза и такого снежного покрова. К тому же 5 и 6 июля в 2004 году были установлены рекорды — воздух прогрелся до +26..+27 градусов.

В этом году, было всего девять дней, когда на улице была "нормальная летняя погода" и воздух прогрелся хотя бы до +23 градусов.

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