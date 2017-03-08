В конце этой недели в Латвии будет меньше облаков и продолжится таяние снега, свидетельствует прогноз погоды Global Forecast System.

Ожидается, что в четверг и пятницу на востоке страны, главным образом в Латгалии, будет идти дождь и мокрый снег. Небольшие осадки также будут в Курземе.

В субботу будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег или дождь, а в воскресенье может стать самым солнечным и сухим днем на этой неделе. Сильного ветра не ожидается.

Температура воздуха по ночам будет снижаться до +1...-4 градусов; в ночь на четверг местами на востоке возможен мороз до -7 градусов. Дороги обледенеют. Днем воздух будет прогреваться до +1...+8 градусов.

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