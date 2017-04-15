В ближайшие пять суток в Латвии ожидается нехарактерно холодная для апреля погода, во второй половине следующей недели немного потеплеет, а настоящая по-весеннему теплая погода может установиться через две недели, прогнозируют синоптики.

Самая холодная погода ожидается с 16 по 20 апреля. В эти дни температура воздуха не поднимется выше +5 градусов, ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до -2..-7 градусов. В отдельных местах может быть на один градус холоднее, местами ожидаются рекорды холода.

Влажность воздуха в ближайшие сутки будет довольно низкой, поэтому осадков будет немного, преимущественно в виде кратковременного снега. На юге Латгале утром в пасхальное воскресенье под влиянием циклона, который будет пересекать территорию Литву и Белоруссии, возможен сильный снегопад.

В первой половине следующей недели погодные условия в Латвии в основном будет определять антициклон, а в конце недели — циклон. Он принесет немного более влажную и теплую погоду с осадками в виде дождя, снега и града, возможна гроза. Температура воздуха днем не превысит +10 градусов, ночью местами будет ниже нуля.

Прогнозы погоды на последнюю неделю апреля пока основаны на двух наиболее вероятных сценариях: постепенное или резкое повышение температуры воздуха. Поступление более теплых воздушных масс прогнозируется под влиянием циклона, поэтому дожди ожидаются чаще.

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