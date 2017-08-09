Во второй половине дня в среду на Вентспилсской и Лиепайской станциях метеонаблюдений температура воздуха повысилась соответственно до +25 и +26 градусов, что стало самым высоким показателем в этом году, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ожидается, что и на Видземском побережье, в Айнажи и Скулте, сегодня будут достигнуты температурные максимумы этого лета.

В ближайшие сутки в Латвию придут еще более теплые воздушные массы, но жаре помешают облака, местами ожидаются дожди и грозы. Самая жаркая погода возможна в субботу, когда столбики термометров в центральной и восточной части страны могут подняться до +29…+32 градусов.

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