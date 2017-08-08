В среду в Латвии продолжится повышение температуры воздуха, но усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Облачность будет слабой, к вечеру усилится, осадков не ожидается. В ночь на среду будет дуть слабый ветер с востока, юго-востока, температура понизится до +8...+14 градусов.

Днем в западной и центральной части страны южный, юго-восточный ветер усилится до 10-13 метров в секунду. Температура повысится до +22...+27 градусов.

В Риге среда будет солнечной, ветер усилится до 12 метров в секунду. Температура составит от +13 градусов на рассвете до +25 градусов во второй половине дня.

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