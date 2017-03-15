По последним данным, в пятницу и в ночь на субботу Латвию будет пересекать обширная зона осадков, к тому же в пятницу ожидается усиление порывистого южного, юго-западного ветра. Поэтому днем не будет теплее +3..+8 градусов.
В выходные дни будет еще прохладнее, но ветер стихнет, из-за облаков будет появляться солнце. Хотя без осадков не обойдется — ожидается дождь, снег, сообщает агентство LETA.
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