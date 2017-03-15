В конце предстоящей недели ожидается пасмурная погода, станет чуть прохладнее, прогнозирует Global Forecast System.

По последним данным, в пятницу и в ночь на субботу Латвию будет пересекать обширная зона осадков, к тому же в пятницу ожидается усиление порывистого южного, юго-западного ветра. Поэтому днем не будет теплее +3..+8 градусов.

В выходные дни будет еще прохладнее, но ветер стихнет, из-за облаков будет появляться солнце. Хотя без осадков не обойдется — ожидается дождь, снег, сообщает агентство LETA.

Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.