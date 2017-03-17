На территории почти всей Латвии в пятницу ожидается дождь - местами даже затяжной. В ночь на субботу возможен и мокрый снег, сообщает LETA.
Обилие осадков ожидается и всю субботу, и в воскресенье. Максимальная температура воздуха не превысит отметку в +3..+7 градусов.
В воскресенье во второй половине дня немного повысится атмосферное давление, что приведет к просветам солнца - облака частично разойдутся. При этом похолодает - в понедельник, 20 марта, и во вторник похолодает до -3..-8 градусов. Также Латвию вновь накроет зона осадков.
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