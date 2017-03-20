В начале недели полосы осадков одна за другой будут пересекать Латвию, а во второй половине недели ожидается солнечная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник небольшой дождь пройдет на большей части территории страны, во вторник дождей будет больше, а в среду они ожидаются лишь местами.

Будет дуть сильный ветер с юга, юго-запада, в среду порывами до 15-19 метров в секунду, с четверга ветер утихнет.

Температура воздуха по ночам составит +1..+6, в отдельные ночи при ясном небе - ниже нуля. Днем будет +4..+9 градуса, во второй половине недели при солнце еще на 2-4 градуса теплее.

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