В воскресенье в Латвии облачность рассеется и выглянет солнце, существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный ветер с запада, северо-запада, с порывами до 9-14 метров в секунду.

В субботу вечером и в ночь на воскресенье температура повысится до +10..+15 градусов, утром немного похолодает, днем воздух вновь прогреется до +11..+15 градусов.

В Риге в воскресенье переменная облачность без осадков. Температура ночью и днем составит +11..+14 градусов.

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