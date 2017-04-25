Водители продолжают бурно обсуждать, когда же на съезде с Южного моста на улицу Краста отремонтируют яму. При этом многие отмечают, что на крутом повороте "полосатые столбики", которыми оградили опасный участок, замечают только в последний момент, что создает аварийные ситуации. Впрочем, порадовать пока нечем. С завтрашнего дня съезд с Южного моста - от путепровода Славу в сторону улицы Краста - будет вообще закрыт.

DELFI Репортер уже сообщал о том, движение на данном участке дороги пришлось ограничить две недели назад. Еще зимой здесь произошла авария водопровода. В результате водой вымыло грунт, который с приходом теплой погоды просел и образовалась яма. Опасный участок оградили и приступили к ремонтным работам, которые планировалось завершить 13 апреля. Но, похоже, ремонт затягивается.

Как сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы, в связи с ремонтными работами по устранению последствий аварии подземных коммуникаций, в среду, 26 апреля, с 10 часов утра движение на съезде с Южного моста - от путепровода Славу в сторону улицы Краста - будет закрыто.

Объехать ремонтируемый участок можно будет, используя съезд с Южного моста на улицу Славу, где транспортный поток далее уходит на улицу Краста. На перекрестке улиц Славу и Маскавас будет изменен режим работы светофора, чтобы не создавать пробки.

Второй вариант, как объехать закрытый участок, это использовать съезд с Южного моста на улицу Маскавас, с последующим разворотом в сторону улицы Краста.

В Департаменте сообщения обещают установить соответствующие плакаты, на которых схематично будут показаны объездные пути.

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