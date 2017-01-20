ВИДЕО: Неадекватный водитель VW в Кенгарагсе

DELFI Репортер |





"Проигнорировав запрещающий сигнал светофора, водитель автомобиля VW "совсем неагрессивно" поменял полосу движения и превратился в общественный транспорт (полоса предназначена как раз для него, на что имеется и соответствующий дорожный знак)", - иронизирует очевидец. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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