Судя по видео, оба водителя собирались поворачивать на перекрестке налево. Однако на участке, где максимально разрешенная скорость 70 км/ч, Audi, по мнению водителя внедорожника, еле плелся.

Это взбесило мужчину. Перед самым перекрестком он обогнал Audi, вышел из машины и врезал второму водителю. После этого обе машины благополучно повернули налево и продолжили свой путь как ни в чем не бывало.

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