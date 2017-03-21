ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: В Эстонии дорожники заставили "дуть в трубочку" пассажира, а не водителя

DELFI Репортер |





В Эстонии во время рейда на дорогах девушка-полицейский остановила для проверки автомобиль и не обратила внимание, что руль в машине находится с правой стороны, пишет Раймонд. В результате тест на алкоголь пришлось проходить не водителю, а пассажиру, что сильно развеселило обоих. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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