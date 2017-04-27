Читатель: "На словах одно, в договоре - другое, или Как я попал на крючок кабельного оператора "

Часто ли вы сталкивались с ситуацией, когда компания, оказывающая услуги, заверяет, что договор бессрочный и разорвать его вы можете в любой момент, а когда приходит час "икс", вдруг оказывается, что вы плотно и надолго связаны? Герой нашей следующей истории считает, что попал именно в такую ситуацию, когда подключал услуги кабельного телевидения в компании Livas KTV. Впрочем, в компании уверяют, что абонент знал об условиях договора.

В последнее время отец Александра сильно болел, сын помогал чем мог. В прошлом году он обратился в ООО Livas KTV, чтобы подключить отцу кабельное телевидение. "В компании мне обещали бессрочный договор. Так как отец жил на съемной квартире, то это было был очень удобный вариант – нет конкретного срока, а значит, привязанности в компании", - поясняет свой выбор читатель.

"Мы назначили дату и время, когда приедет мастер, но он так и не появился. У меня не было времени его ждать, поэтому я уехал по своим делам, оставив контроль на отца. В итоге мастер приехал, привез договор и оставил его у отца, чтобы я потом приехал и подписал его, что я и сделал, - рассказывает Александр.

К несчастью, спустя полгода отец умер от сердечного приступа. Когда я пошел в Livas, чтобы отключить "кабельное", мне сказали, что это невозможно, так как у меня договор с ними на два года. Я попытался возразить, что мне обещали бессрочный договор, на что получил грубый ответ: надо было читать договор. Да, это была моя ошибка, что я подписал договор, не читая его. Поверил. Я попытался объяснить, что брал подключение для отца в съемной квартире и что отец умер от сердечного приступа. Что это не такой частый случай и никто не был к этому готов. Мое заявление передали высшему руководству, но я все равно получил отказ.

В итоге мне влепили штраф, в котором каждая месячная плата умножилась почти вдвое. За услуги я должен был платить по 3,50 евро в месяц. А так как мне пришлось отказаться от "кабельного" (отец проживал в съемной квартире) они за каждый оставшийся месяц накрутили по 6 евро штраф . И общая сумма составила 160 евро за 20 месяцев. Так как я его я не оплатил, они меня запугивают, что передадут в суд. Еще они предлагали, чтобы я договорился с другими жильцами о кабельном, чтобы они его оставили просто себе, а договор переделают. Но никому кабельное сейчас не нужно".

Александр считает, что компания поступила с ним нечестно и что он не один такой: "Когда я приехал к ним в офис, у них было очень много жалующихся на их услуги - на пропадание каналов, что в итоге получался не тот пакет, что клиенты хотели и соответственно другие цены... Но я думал что со мной такого не будет - я за всем прослежу, но в итоге сам попался на крючок".

Foto: DELFI Репортер

В компании Livas KTV по просьбе DELFI Репортера ознакомились с претензией Александра и сообщили, что абонент представил неточную информацию о сложившейся ситуации. "Информируем, что 28 июня 2016 года с абонентом был заключен договор на определенный срок, который не меньше чем 24 месяца. О том, что заключается договор на определенный срок, абонент был информирован до подключения кабельного телевидения. До заключения договора Абоненту предлагался вариант заключить бессрочный договор на оказание услуг с абонентской платой 4,90 EUR в месяц или заключить договор на определенный срок (на 24 месяца) с абонентской платой 3,50 EUR в месяц. Абонент выбрал второй вариант. У абонента до подписания договора была возможность ознакомиться с его условиями. Абонент ознакомился с содержанием вышеупомянутого договора, о чем свидетельствует его подпись", - говорится в официальном ответе компании.

Там также указывают на то, что Александр подключил кабельное телевидение в июне 2016 года, но не производил оплаты за полученные услуги. В итоге каждый месяц к абонентской плате добавлялась пеня в размере 0,5% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки (в соответствии с п.11.4. вышеуказанного Договора). Например, счет за ноябрь месяц вместе с суммой пени составлял 5,28 EUR.

"Сумма задолженности на данный момент составляет 126,02 EUR, которая состоит из основной суммы долга, пени и штрафа за досрочное расторжение договора", - отметили в ООО Livas KTV.

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