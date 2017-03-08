Если на фото больше одной машины, то снимок фоторадара недействителен?

В редакцию с просьбой разобраться обратилась жительница Юрмалы. Женщина считает, что ей незаконно выписали штраф за превышение скорости. По словам Татьяны, в момент вспышки фоторадара мимо пронеслись еще три машины, которые также попали в объектив. "Если на снимке запечатлено несколько машин, то он считается недействительным. Так написано в инструкции", - уверяет читательница. DELFI Репортер выяснил, так ли это.

Эта неприятная история приключилась с Татьяной в канун Рождества. На проспекте Асару в Юрмале ее "поймал" фоторадар. "Я обратила внимание, что скорость у меня была 53 км/ч, а в момент вспышки фоторадара мимо меня по встречной полосе пронеслись три машины. Я еще тогда подумала, интересно, а кому пришлют штраф", - рассказывает Татьяна.

Долго ждать не пришлось. Вскоре женщина получила штраф 40 евро за то, что ехала в черте города со скоростью 71 км/ч.

Foto: DELFI Репортер

"На снимке видны моя машина и три удаляющихся в другую сторону. В инструкции к фоторадарам я прочитала, что, если на снимке видно больше одной машины или даже просто бок другой машины, то фотоснимок считается недействительным. В установленном законом порядке я опротестовала штраф, но меня все равно обвинили. Написали петицию аж на пяти листах, подкрепляя всякими пунктами, кроме инструкции, - рассказывает читательница.

Я не буду говорить, что никогда не нарушаю правила. Но я хорошо помню тот солнечный день. Как я ехала с хорошим настроением к маме на Рождество! Мимо этого места я проезжаю в день как минимум два раза - на работу и с работы. Зная о том, что там стоит радар, я тем более обращаю внимание на скорость. Теперь же, проезжая этот проспект у меня вырабатывается панический страх – как бы опять не заплатить за другого".

"Умные устройства" сканируют каждого

В письме, которое Татьяна получила от полиции, сказано, что фоторадар GATSO RT4 сертифицирован и технически исправен, а значит, ошибаться не может. Погрешность фоторадара 3 км/ч, но даже при таком раскладе, скорость Татьяны была выше допустимой.

Что касается легитимности снимка, на котором изображено сразу несколько машин, то в полиции заявили, что скорее всего, Татьяна читала инструкцию к старым переносным фоторадарам. Новые стационарные фоторадары запрограммированы по-другому и сканируют каждое транспортное средство отдельно. Почитать инструкцию к "умным приборам" DELFI Репортеру не дали, отметив, что доступ к этой информации ограничен. Впрочем, кое-что узнать все же удалось.

СПРАВКА: Сейчас на латвийских дорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, в 2017 году планируется подключить еще 20, в 2018 году — еще 40. Также в распоряжении дорожников 15 мобильных фоторадаров.

GATSO RT4 – это стационарный фоторадар, который определяет нарушение скоростного режима максимум на четырех полосах. Причем для каждой полосы заданы свои параметры, чтобы можно было опознать приближающиеся и удаляющиеся машины.

Фоторадар запрограммирован таким образом, что система учета скоростного режима непрерывно измеряет скорость и направление каждого проезжающего автомобиля. Для каждой полосы движения установлена своя конкретная линия контроля скорости.

Автомобиль, который превышает на конкретном участке допустимую скорость, фиксируется в тот момент, когда пересекает линию контроля скорости. "Фоторадар фиксирует все нарушения, даже в тех случаях, когда в зоне действия оборудования находятся несколько транспортных средств – в интенсивном потоке, на всех полосах, у машин, находящихся рядом. Каждое транспортное средство, водитель которого совершил нарушение, радар фиксирует отдельно. В связи с этим снимок действителен даже в том случае, если на нем видно сразу несколько машин", - поясняет представитель Государственной полиции Симона Гравите.

На снимке указывается – число и время нарушения, полоса движения, зафиксированная скорость и направление движения.

СПРАВКА: С 1 января по 23 февраля фоторадары на территории Латвии в целом зафиксировали 49 171 нарушение, в том числе на машинах с латвийскими регистрационными номерами — 37 816, с иностранными — 11 355. Общая сумма выписанных штрафов — 2 159 530 евро, уже оплачено — 887 265 евро.

"Чтобы исключить случаи принятия незаконных решений и наказания невиновных лиц, а также четко и безошибочно установить нарушителя, перед принятием решения о составлении административного протокола, полностью проверяется информация системы – а именно, определяется, какое транспортное средство в момент вспышки фоторадара пересекает контрольную линию, а также проверяется информация о полосе", - рассказывает Симона Гравите.

Если водитель не согласен с выписанным штрафом, то в течение 10 рабочих дней решение можно опротестовать, подав заявление в Управление безопасности дорожного движения Государственной полиции по адресу улица Стабус 89, Рига, LV-1009. Время приема: по рабочим дня с 8.00 до 16.30.

Также в полиции напомнили, что в случае вопросов по штрафам можно звонить по информационному телефону 67208108. После выбора интересующей вас темы, система свяжет вас с нужным специалистом, который расскажет, что нужно делать в конкретной ситуации.