Эта история кажется абсурдной, однако это та реальность, с которой пришлось столкнуться семье Кристине. Женщине было отказано в получении статуса малообеспеченной семьи из-за банковских распечаток. Деньги, которые женщина собрала вместе с родственниками, зачислила себе на счет и перевела на лечение больной мамы, чиновники посчитали дополнительным доходом.

Кристине вместе с мужем и тремя детьми живет в однокомнатной муниципальной квартире. Дети учатся, муж работает на пилораме. Вот уже несколько лет женщина оформляет статус малообеспеченной семьи, чтобы получить от думы пособие на оплату квартиры и покупку дров.

В конце прошлого года Кристине снова отправилась в социальную службу Кулдигской думы, чтобы подать заявление. "Для того чтобы получить статус "малообеспеченная семья", нужно предоставить справки из VSAA, сколько получаешь детских денег, банковские выписки и другие справки, которые показывают твои доходы, - рассказывает женщина. - Я получаю пособие по инвалидности 76 евро, детские деньги – 36 евро, зарплата мужа после уплаты налогов 180 евро. Месяц назад начал работать старший сын. Общий ежемесячный доход на семью получается около 500 евро", - рассказывает Кристине.

Однако на этот раз в предоставлении статуса женщине было отказано. Проанализировав банковские распечатки, чиновники пришли к выводу, что у нее имеется дополнительный доход. Абсурдность ситуации заключается в том, что деньги, которые посчитали доходом, на самом деле таковым не являются.

"Когда заболела моя мать, мы, все трое ее детей, скинулись на лечение. Я зачислила себе на счет собранные 155 евро и оплатила расходы на больницу. Так вот эти 155 евро, оказывается, считаются доходом! – рассказывает женщина. - Также один раз я снимала со своего счета деньги на непредвиденные расходы. Деньги в итоге не понадобились, и я снова положила их на счет. Эти 100 евро тоже считаются доходом. Было еще несколько других похожих эпизодов, из-за которых мне отказали в получение статуса. Например, как-то я одолжила 20 евро близкому человеку. Он мне их вернул, перечислив на счет. Опять доход!"

Кристине вспоминает совсем курьезную ситуацию. У нее Swedbank, у мужа – SEB. Когда муж переводил ей на счет свою зарплату, то это не считалось доходом – денежные переводы между супругами. Однажды муж потерял карточку. Снял деньги в банке и просто отдал их. Кристине зачислила их на счет – и снова доход!

По словам Кристине, в похожую ситуацию попала и ее знакомая. Женщина несколько лет не снимала со счета детское пособие. "В итоге она скопила 200 евро и ей тоже отказали в предоставлении статуса, - рассказывает Кристине.

Так вот мораль этой истории такова, что, снимая и производя взносы на счет, вы не только можете лишиться статуса малообеспеченного, но еще и оказаться вполне себе состоятельным человеком. Правда, только на бумаге. Не понимаю, о чем думали чиновники, принимая такие законы. Неужели не хватает справки из VSAA, где четко видны все доходы! Как долго еще они будут издеваться над людьми?"