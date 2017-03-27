В редакцию DELFI Репортера обратилась читательница, родители которой, возможно, стали жертвами мошенника. В минувшее воскресенье незнакомый мужчина буквально ворвался к ним в дом, рассказал слезливую историю и выманил 80 евро.

"Отец отдыхал в своей комнате после обеда, мать выполняла дела по дому, как вдруг звонок в дверь. Мать открыла, на пороге — молодой мужчина. Суетясь, он позвал отца по имени: "Игорь дома?" Мать объяснила, что он спит, и попросила подождать на лестнице, но мужчина ворвался в квартиру, - рассказывает Наталья. - Мать разбудила отца, решив, что это коллега отца по работе.

В этот момент мужчина судорожно пытался объяснить ситуацию: "Машина сломалась. Буквально на час одолжи денег, там жена ждет, я верну! Через час принесу. Машина на дороге, надо вызвать такси!"

Мужчина очень торопился, суетился. Он назвался соседом с последнего подъезда. Отец ничего не понял, решил, раз мать его впустила, значит, знает его. К тому же он называл отца по имени, это тоже сыграло роль — мошенник втерся в доверие. Сперва он просил 62 евро, потом 80, потом 100. Отец дал ему 80 евро. Но как только незнакомец скрылся, родители поняли, что впервые его видят. Они поняли, что их обманули, но было уже поздно.

Отец выглянул в окно. Он видел, в какую сторону ушел незнакомец, но тот быстро скрылся во дворах спального района. Конечно, он не пришел через час. Он не пришел вообще".

Наталья понимает, что они виноваты сами, и призывает остальных не повторять их ошибок. "Что делать - отец сам дал ему деньги, в собственной квартире, средь бела дня. Мы живем в Ильгюциемсе, в 5-этажной хрущевке. Кодовый замок на дверях. Четыре подъезда. Возможно, мошенник работал по наводке, раз знал, куда идти, знал имена, знал, что есть деньги. Никогда не открывайте незнакомцам двери. Не повторяйте наших ошибок!" - призывает читательница.

В полиции отметили, что это классическая мошенническая схема. "Зачастую играя на чувствах и взывая к жалости, мошенники входят в доверие и получают желаемое, - говорит представитель Государственной полиции Илзе Юревица. - Чтобы избежать подобных ситуаций и не стать очередной жертвой, призываем не вступать ни в какие сделки с незнакомыми людьми, особенно если деньги нужны срочно. Спешка и суета - это зачастую признак того, что перед вами мошенник. Если вы все же хотите помочь незнакомому человеку, попавшему в беду, то советуем оформить сделку в письменном виде. Попросите незнакомца показать документ, удостоверяющий личность, и запишите эти данные".

В разговоре с DELFI Репортером Наталья отметила, что они не стали обращаться в полицию. Однако это сделать все же стоит. "Призываем лиц, которые искренне хотели помочь и стали жертвами мошеннической схемы, обращаться с заявлением в полицию, изложив всю известную им информацию", - советует Илзе Юревица.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!