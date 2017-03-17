"Золотая земля". За недостроенный дом семье нужно заплатить налог почти 800 евро

В феврале читательница портала DELFI получил от Ропажского самоуправления письмо, в котором был подсчитан налог на недвижимость. За недостроенный дом и землю семья должна заплатить 750,57 евро. "Серьёзно?! За неоконченное строительство дома может быть такой неадекватный счёт? Земля не золотая и залежей нефти нет", - не скрывает шока женщина.

По словам читательницы, она звонила в Ропажскую думу, однако к телефону долго никто не подходил. Потом трубку все-таки подняли и посоветовали написать заявление на пересмотренные налога.

"Заседание было, но это не дало результата, - рассказывает читательница. - По новым законам в доме должен быть кто-то задекларирован, но моя семья об этом не знала, поэтому задекларировались только в этом году.

Но если честно, я зла. Почему человеку, который каждый СВОЙ цент отдаёт за покупку земли и за строительства СВОЕГО дома, нужно, помимо всего этого, платить настолько неадекватно большой налог, не говоря о том, что нужно оформлять кучу бумаг. Какая польза от такого налога мне и моей семье?"

Foto: DELFI Репортер

В Ропажской краевой думе порталу delfi.lv сообщили, что налог за 2017 год на конкретное строение и землю был рассчитан заново и снижен на 423,34 евро. Перерасчет вступит в силу 1 апреля, учитывая то, что в начале года в доме были задекларированы жильцы.

В краевой думе также отметили, что в 2017 году в силу вступили новые правила, согласно которым, если на 1 января в доме или квартире никто не задекларирован, то к объекту недвижимости применяют повышенную ставку налога – 1,5% от кадастровой стоимости недвижимости. В свою очередь, если в жилье кто-то прописан, ставка составляет 0,2%.

Новые правила, предполагающие повышенную ставку налога на недвижимости, были приняты в сентябре 2016 года. Их цель - улучшить инфраструктуру и качество жизни в крае, а также мотивировать людей декларироваться в принадлежащей им недвижимости, пояснили в самоуправлении.

Впрочем, не всех жителей устроил новый расклад. "После введения новой налоговой ставки, в начале года Ропажская краевая дума получила большое количество заявлений с просьбой провести перерасчет налога", - сообщила пресс-секретарь Ропажской краевой думы Инга Колеча.

В городской управе пошли навстречу и разрешили "жителям с повышенной налоговой ставкой" декларироваться до 31 марта.

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