Пришло время наградить авторов лучших репортажей по итогам декабря. Итак, карты Galactico на сумму 30 евро получают следующие авторы:

1) Наталья, приславшая репортаж "55 евро за отсутствие знака и разметку, которую засыпал снег. Это нормально?" Благодаря читательнице, руководство магазина задумалось об установке на парковке дорожного знака.

2) Предприимчивый Василий из Резекненского края, приславший в декабре сразу два интересных репортажа. Сначала "Читатель запретил Sadales tīkls уничтожать свои деревья", а потом поведал занятную историю о том, как проверял зрение. Репортаж называется: "В" это вам не "С", или Как я проходил медкомиссию в здании CSDD".

3) Постоянный автор DELFI Репортера Андрей награждается подарочной картой за серию репортажей, в том числе за помощь в подготовке материала "После "посещения" полиции с видеорегистратора исчезла запись аварии".

4) Приз также получает Евгений за помощь в подготовке материала "В Юрмале Porsche Cayenne на полной скорости сбил пешеходов на "зебре".

C каждым из победителей мы свяжемся лично!

Редакция "DELFI Репортера" напоминает: в январе стартовал новый розыгрыш призов! Ждем ваши репортажи!

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