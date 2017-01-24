Герой нашей следующей истории пенсионер. Как и многие пожилые люди, получив пенсию, он тут же оплачивает все счета - только чтобы не было долгов. Каково же было удивление старика, когда он получил уведомление о долге перед компанией Lattelecom, клиентом которой он не является уже 15 (!) лет. Мало того, за письмо коллекторы потребовали семь евро, хотя сумма долга всего шесть.

"Мой дедушка сразу после Нового года получил письмо от некой фирмы Sergel, в котором говорится о долге перед Lattelecom. Как и большинство пенсионеров нашей страны, он первым делом бежит оплачивать коммунальные услуги и другие платежи, даже если не останется денег на еду и лекарства. Но данное письмо его очень удивило, ведь там речь зашла о непонятном долге, а у него долгов по счетам никогда не было, - рассказывает Игорь.

Еще больше насторожил тот факт, что в послании не указана его фамилия, а само послание надо было вырезать из конверта по типу тех рекламных писем, которые многие из нас выбрасывают даже не распечатав. И тут он узнает, что у него задолженность 6.46 евро, и еще 7 евро должен оплатить в виде издержек. И все это он должен заплатить не Lattelecom, а Sergel.

Дело в том, что от услуг Lattelecom он отказался еще 15 лет назад. Насколько мне известно, нельзя отказаться от услуги имея долг. За все эти годы не было ни единого письма от Lattelecom о наличии задолженности.

Более того, Lattelecom ежегодно звонит ему и предлагает свои услуги телефона, цифрового ТВ и интернета.

В письме указан номер договора между Lattelecom и моим дедушкой. Самим проверить действительность этого невозможно, поскольку, как описал выше, от услуг Lattelecom он отказался еще 15 лет назад, и документов уже не сохранилось. Насколько все это законно? Быть может, это новая схема обмана доверчивых пенсионеров на их итак мизерные пенсии? Кто еще получил подобные "подарки" после Нового года?"

За комментарием DELFI Репортер обратился в Lattelecom. Спустя неделю от оператора пришел ответ, что они не будут ничего комментировать.

"Согласно Закону о защите данных физических лиц и Закону об электронной связи Lattelecom не имеет права разглашать информацию о долге бывших клиентов без его согласия. Однако хотим отметить, что долг обоснован и Lattelecom информировал клиента о его наличии", - заявила представитель Lattelecom Зане Шадре.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!