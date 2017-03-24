В феврале жители Кенгарагса получили счета за коммунальные услуги и ахнули. "Счёт за ассенизацию без предупреждения и информирования вырос в 30 раз! Почему?" - пишет возмущенный читатель. По просьбе DELFI Репортера Rīgas namu pārvaldnieks объяснил, откуда взялись такие цифры и как вообще образуется счет.

"В феврале между SIA Rīgas namu pārvaldnieks и SIA Rīgas ūdens был заключен договор о повышении с 1 апреля стоимости услуг ассенизации. Причем жильцов об этом проинформировали (после письменной жалобы) только в марте. Но самое интересное, что счета с повышенной платой выписываются уже с января", - рассказывает читатель.

В счете, выставленном 17 января, плата за услугу ассенизации была 1,03 евро, а в счете, выставленном 15 февраля, - уже 31,44 евро.

"Также не поддается логике указанная в письме цена за кубометр и указанная в счете цена за человека. Вопрос: как рассчитывается цена с кубометров на людей? Ни одного конкретного ответа на наши жалобы мы не получили. Непонятно, почему начисляются пени за то, что еще не вступило в силу? В связи с чем, почему, отчего произошли такие "космические" изменения тарифов?" - удивляется читатель.

В компании Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что с момента постройки у трех домов на улице Крустпилс общая система сбора жидких бытовых отходов, которая никогда не была не подведена к городской системе канализации. "2 января Rīgas namu pārvaldnieks организовал общее собрание собственников квартир, на котором хотел обсудить возможность подключения к городской канализационной системе. Но так как большинство имеющих право голоса жителей на собрание не пришли, решение так и не было принято", - говорит представитель RNP Санта Валюма, добавляя, что сейчас обслуживающая компания проводит анкетирование.

Стоимость услуги "ассенизация" зависит от объема откаченных и утилизированных стоков. По конкретному адресу машина приезжает раз в квартал, но при наличии заявки от жителей услуги ассенизации могут оказываться чаще - все зависит от того, как быстро наполняется колодец. "Таким образом суммы в счетах отличаются не потому, что RNP применил новый тариф, а потому, что в январе (счет выставлен 15 февраля) объем откаченных и утилизированных стоков был больше", - поясняет Санта Валюма.

В упрощенном виде схема составления счета выглядит следующим образом: стоимость услуги ассенизации (зависит от количества откаченных стоков плюс издержки на транспорт, работу и пр.) : на количество задекларированных в доме жильцов (в данном случае в трех домах) = "стоимость единицы" (cena par vienību). Это цифра может меняться в зависимости от объема откаченных и утилизированных стоков и количества задекларированных лиц.

Потом "стоимость единицы" Х на количество задекларированых в конкретной квартире жильцов + НДС = общая сумма (summa kopā).

С 1 апреля услуги ассенизации действительно подорожают. В RNP это объяснили тем, что выросли издержки на оказание услуги.

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