Когда отправляешься в отпуск за границу, всегда внутренне готовишься к тому, что счет за мобильный телефон будет выше, чем обычно. Мария решила не рисковать. Не найдя список стран, в которых отменена плата за роуминг, она зашла в филиал Bite, где, по ее словам, девушка-менеджер сообщила, что Черногория входит в Евросоюз. Некомпетентность менеджера обошлась Марии в 180 евро.

"Bite - действительно другая компания. Нет слов описать моё разочарование и злость, - пишет Мария. - Ситуация: предстояла поездка в Черногорию. Читала на сайте про единый Евротариф и, не найдя список стран, зашла в филиал Bite в торговый центр Riga plaza, где девушка работник по имени Зане меня заверила, что Черногория тоже попадает под этот тариф. Со спокойной душой мы поехали.

Гостиница была забронирована со 2-го августа, но приехали мы раньше - отличные дороги. И вот еду я себе и думаю: "Не страшно, сейчас приеду и если в нашем отеле мест не будет, через booking забронирую другой отель. Но как только мы пересекли границу пришло сообщение:

Соответственно через пару минут пользования лимит был превышен, и счет был 180 евро. Телефон заблокирован. Вот и ситуация. Мы от дома в 3000 км. Вечер, незнакомый город, мы посреди улицы без жилья. А "хорошая девочка" Зане наверное в это время преспокойно спала. Так вот вопрос почему из-за некомпетентности сотрудника я вынуждена была провести ночь в машине и заплатить огромный счет за телефон? У нас в семье пять подключений в Bite, но по возвращении домой мы все перейдем к другому оператору. Просто из принципа. А всем остальным советую не слушать таких Зан, а проверять и перепроверять информацию перед дальними поездками".

DELFI Репортер уже сообщал о том, что с 15 июня в странах ЕС и Европейской экономической зоны отменена плата за роуминг. То есть, находясь за границей, клиенты мобильных операторов пользуются своим тарифным планом на тех же условиях, что и дома, в Латвии. Дополнительная плата может взиматься только в том случае, если план предусматривает дополнительную плату за услуги, которые не включены в тарифный план.

Роуминг без дополнительной платы сейчас доступен в 35 странах. В странах ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Французская Гвиана, Гибралтар, Греция, Гваделупа, Хорватия, Эстония, Италия, Ирландия, Кипр, Великобритания, Литва, Люксембург, Мальта, Мартиника, Нидерланды, Польша, Португалия, Реюньон, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия и Швеция. В странах Европейской экономической зоны — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Учитывая то, что Черногория не является страной участницей ЕС или Европейской экономической зоны, новые правила роуминга в ней не действуют. Поэтому за мобильные услуги — звонки, сообщения и интернет, которыми клиент пользовался, находясь в этой стране, нужно платить дополнительно, - говорит руководитель отдела обслуживания клиентов компании Bite Оксана Станкевич. - Чтобы обезопасить клиентов от неприятных сюрпризов в счетах, каждый раз, когда они пересекают государственную границу, мобильные операторы, в том числе Bite, присылают на телефон короткое сообщение, в котором указано к какой сети подключился телефон и какая действует плата за услуги мобильного оператора в этой стране. Текст сообщения, который клиентка цитирует в своем письме, свидетельствует о том, что она такое сообщение получала, однако продолжила использовать услуги мобильного оператора".

В компании Bite отметили, что смс - это официальный канал связи мобильного оператора с клиентами, а также самый быстрый способ, как их проинформировать. "Хочу призвать клиентов учитывать опыт других и, находясь заграницей, обращать повышенное внимание на приходящие сообщения", - отметила Оксана Станкевич.

На вопрос DELFI Репортера, наказывает ли Bite своих сотрудников, по чьей вине у клиентов возникают проблемы, Станкевич ответила следующее: "У нас нет возможности проверить, что именно работница филиала Bite ответила этой клиентке. Однако мы всегда обращаем внимание на подобные ситуации и обговариваем их с нашими работниками. Учитывая то, что об этой ситуации мы узнали от DELFI, просим клиентку связаться с нами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и найти оптимальное решение".

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