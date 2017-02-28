Читательница потратила 16 евро, пытаясь дозвониться до реабилитационного центра Vaivari

Читательница DELFI Репортера рассказала о неприятной ситуации, с которой на днях столкнулась ее мама. "Номер регистрации пациентов реабилитационного центра Вайвари (67147291) оказался платным вне зависимости дозвонился ты или нет! Моя мама, инвалид, которая так и не дозвонилась, за попытку дозвониться заплатила почти 16 евро", - пишет шокированная Светлана.

"Благо, она не стала после 15 попыток звонить еще, иначе сумма была бы еще более впечатляющей!" - добавляет женщина.

Foto: DELFI Репортер

В VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” подтвердили, что за услугу действительно придется заплатить, если пациент звонит со стационарного телефона. На домашней страничке центра (в латышской версии) в разделе "Контакты" сказано: телекоммуникацию связь VSIA NRC "Vaivari"" обеспечивает оператор LMT. При звонках с фиксированных номеров или мобильных телефонов, пациент платит согласно тарифам, установленным его оператором. Чтобы выяснить, сколько нужно платить, звонящего просят обращаться к своему оператору.

В Центре защиты прав потребителей отметили, что коммерсант не обязан указывать информацию, услуги какого телекоммуникационного оператора он использует. "В то же время мы понимаем, что проблема, о которой говорится в статье, действительно существует. К нам в центр периодически обращаются жители, которые также получали счета просто за то, что пытались дозвониться в разные учреждения. Понимая актуальность проблемы, мы планируем обсудить ее с Регулятором общественных услуг", - говорит представитель ЦЗПП Санита Гертмане. Она также добавила, что проверить, кому принадлежит номер можно на сайте numuri.lv.

Между тем, в реабилитационном центре "Vaivari" призывают клиентов использовать для регистрации также электронную почту. "Телефонный номер регистрации клиентов работает круглосуточно. Однако линия бывает загружена, поэтому случается, что пациент не сразу может дозвониться. Но это вовсе не значит, что нужно звонить по 15 раз. Для удобства клиентов введена также электронная регистрация, - рассказывает руководитель департамента обслуживания клиентов VSIA NRC "Vaivari" Улрика Эйстрейке.

Записаться на амбулаторные услуги можно, отправив заявку на электронную почту pieraksts@nrc.lv, указав свое имя, фамилию, персональный код, номер телефона и специалиста, к которому вы бы хотели записаться. Ответ на письмо обещают предоставить в течение суток.

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