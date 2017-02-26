ФОТО: Фанаты "мерседеса" в Румбуле построили лого из своих машин

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер 25 февраля на взлетной полосе в Румбуле состоялась очередная встреча любителей "мерседесов", состоящих на facebook в группе МерсоMafia (Латвия), - сообщает Юлия. - Мы попытались воссоздать значок Mercedes-Benz при помощи наших железных коней. В построении значка участвовал 31 автомобиль Mercedes. Затея была не из легких, но нам это удалось. Фотографии были сделаны при помощи квадрокоптера".

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