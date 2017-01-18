Вот и закончились зимние праздники: католическое Рождество, Новый год, православное Рождество и старый Новый год. Все это время мы радовали жителей Пурвциемса (улица Иерикю 54) самодельной инсталляцией в обычном дворе среди многоэтажек.

Люди приходили посмотреть с других дворов и даже районов. Родители с детками постоянные гости. Приятно видеть на лицах людей радостные улыбки и слышать слова благодарности в свой адрес.

Решил просто поделиться на Вашем портале с людьми. Возможно, кто-то в будущем году создаст такой уголок у себя во дворе. Нет ничего лучше, чем праздничная атмосфера, радость на лицах людей и восхищение деток .

P.S. Ёлка и инсталляция будут пока не станет тепло. В темное время суток горят гирлянды и освещает лазер. Летом у нас цветники и различные поделки из дерева и камней.