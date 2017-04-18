ФОТО, ВИДЕО: "Морской бобр" принимает солнечные ванны

"В минувшие выходные на берегу Рижского залива, довольно далеко от впадающих в него рек и ручьев, был обнаружен бобер, который отдыхал и грелся на солнышке. Надеемся, что в итоге он отогрелся и уплыл домой", - написал Эдуард.