В воскресенье, 12 марта, в Саулкрасты напротив жилого комплекса "Sun Republic" горело кафе "Piedod man". По словам очевидцев, из крыши вырывалось пламя, а само здание окутал густой дым.

"Я проезжала мимо около часа дня. На месте работали пожарные. Всего было три пожарных машины. Стояла полиция и скорая. Надеюсь, никто не пострадал", - поделилась Наталья.

"Около двух часов уже тушат ресторан "Piedod man" около эстрады в Саулкрастах", - сообщила Светлана.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на место был получен в 11.49. Горел второй этаж здания и крыша. "Сейчас на месте работают 18 пожарных, пожару присвоена повышенная степень опасности", - сообщили Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе. Пожар удалось локализовать спустя два часа. Выгорело 200 квадратов.

Кафе работало не первый год и пользовалось популярностью у местных жителей. Многие были в шоке, узнав о случившемся. "Кафе находится рядом с эстрадой, и когда там проходили какие-то мероприятия, было очень трудно найти свободный столик", - рассказывает Эва.

"Мы иногда заезжали туда покушать. Гостеприимные хозяева, приятная атмосфера", - говорит Янис.

Причины пожара установит полиция.

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