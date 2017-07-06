На Таллинском шоссе, в Лиласте устанавливают cтационарный фоторадар, сообщают очевидцы.

Стационарный фоторадар решено разместить именно в этом месте, так как 23-й километр шоссе Рига (Балтэзерс) - граница с Эстонией (Айнажи) (А1) является так называемой "черной точкой". Опасность представляет не просматриваемый поворот, опасные маневры обгона, кроме того, на данном участке нет разметки для пешеходов и велосипедистов, однако, они часто пересекают проезжую часть. К шоссе А1 подведена автостоянка, здесь большая концентрация пешеходов, которые пересекают проезжую часть между кемпингом, поселком и морем, железнодорожной станцией.

"В скором времени будут закончены проектировочные работы и начнется установка фоторадара. На данный момент на дорогах Латвии действуют 42 стационарных фоторадара. До конца года планируется установить еще 18, среди которых и фоторадар в Лиласте", - отметил представитель CSDD Роландс Рубма, добавив, что независимо от того, есть фоторадар или нет, водители должны соблюдать установленный скоростной режим.

Ознакомиться с тем, где фоторадары уже установлены, а где их только планируют поставить, можно ЗДЕСЬ.

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