DELFI Репортер продолжает следить за развитием ЧП, которое произошло на территории киногородка Cinevilla 9 июля. Напомним, в результате обрушения декораций пострадали пять человек, в том числе дети. Наталья (сестра одной из пострадавших женщин) по-прежнему утверждает, что никаких предупреждающих знаков и лент рядом с объектом не было, и просит откликнуться очевидцев, которые смогут подтвердить ее слова.

"Я просто в шоке. Пожалуйста, помогите! То, что произошло, выбило меня из колеи", - со слезами на глазах просит Наталья. С четырехметровой высоты упала ее сестра и их шестилетние дети. Женщина получила перелом пятки в трех местах. На два месяца ей наложили гипс. Ситуацию усугубляет то, что женщина приехала в гости из Санкт-петербурга и уехать обратно домой она сможет в лучшем случае через два месяца. А это значит, что все заботы по уходу за сестрой и детьми полностью легли на плечи Натальи.

"У детей огромный психологический шок. Мой шестилетний сын боится засыпать, он говорит: мама я боюсь, я сразу вижу, как падаю... Сестра не может толком передвигаться", - рассказывает Наталья, пытается взять себя в руки, но голос снова срывается и женщина плачет.

Семье уже пришлось выложить немало денег за медицинские услуги: вызов "скорой" обошелся в 94 евро, гипс стоил 43 евро, обезболивающие больше 20. Сегодня Наталья с сестрой поедут к хирургу, за визит и перевязки снова придется платить. "А ведь еще потребуется помощь реабилитолога, инвалидная коляска. Так как я сама работаю, то мне нужно искать няню для детей и сиделку для сестры, - рассказывает Наталья. На вопрос, предлагало ли руководство Cinevilla материальную помощь, женщина ответила: "Мне предложили приехать к ним и получить 500 евро".

"Больше всего меня возмущает тот факт, что руководство киногородка продолжает упорно настаивать на том, что все знаки и ленты были. На кассе нам просто сказали: нельзя залезать на объекты, которые огорожены лентами. Так вот на тех декорациях их не было! Зато на следующий день уже было полно знаков и лент", - говорит читательница.

Напомним, в разговоре с DELFI Репортером менеджер Cinevilla Марекс Дамбис, рассказал, что еще на входе посетителей предупреждают о том, что на территории строят новые декорации и что лезть на них запрещено. "Информация об этом на латышском и английском языках размещена у кассы. Кроме того, при покупке билетов, кассир устно предупреждает об этом. Также информационные стенды размещены на территории, а сами объекты огорожены лентами, конкретно этот красно-белой", - отметил он, добавив, впрочем, что, возможно, ленту кто-то оборвал.

Наталья очень просит откликнуться всех, кто может подтвердить ее слова - тех, кто видел как все произошло, или просто гулял в этот день по киногородку. Связаться можно по электронной почте: natalijaona@mail.ru.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!