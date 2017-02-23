Передвигаясь по Риге, порой кажется, что ты случайно попал в реалити шоу "Быть первым - любой ценой!", сообщает DELFI Репортер один из читателей. На записи видеорегистратора видно, как три машины и пешеход пытаются опередить друг друга на перекрестке улиц Бривибас и Лиелвардес/Джутас.

"Три полосы: левая - прямо и налево. Средняя - только прямо. Правая - только направо. Первым стартовую позицию занимает Škoda, заочно уже получив золотую медаль! После этого появляется изящно бегущий (на красный сигнал светофора) пешеход, но у него уважительная причина - кофе в правой руке, который может остыть", - пишет читатель.

"Затем автобус (на "красный") поворачивает на Лиелвардес, и в этот момент у меня и у участника игры, который стоит слева, загорается "зелёный". Так как автобус перегораживает ему путь к победе - Lexus подрезает меня и пытается выпихнуть с полосы. В то же самое время, неожиданно в схватку вступает Mercedes, который со своей полосы (движение только направо) решил поучаствовать в этом состязании, и тоже перерезает мне путь. Внимание! Выход на финишную прямую… Lexus не сдаётся и получает почётное второе место! Обладателю бронзовой медали - Mercedes - нужно отдать должное. Ведь во время выжимания меня с полосы он делал это с включённым указателем поворота. А если серьёзно, то не многовато ли аварийных ситуаций меньше чем за одну минуту на одном перекрёстке?"

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