В редакцию обратился взволнованный читатель, который считает, что рабочий осквернил на Саулкрастском кладбище могилу, повалив на нее спиленное дерево.

"Человек не соблюдает правила техники безопасности и оскверняет могилы, кидая на них огромные деревья!" - пишет возмущенный читатель.

В Саулкрастской краевой думе сообщили, что работы проводились в соответствии с решением Комиссии по охране озеленений. "Чтобы не подвергать опасности посетителей кладбища, было решено спилить сухую березу. Работы были проведены с соблюдением правил техники безопасности, - сообщила специалист по общественным отношениям Саулкрастской краевой думы Марика Грасмане. - Управляющая кладбищем сообщила, что конкретная могила не пострадала. Если у владельца участка под захоронение есть претензии, он может смело обращаться к управляющей кладбищенским хозяйством".

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