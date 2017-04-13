Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Рагиня Ингрида (1979 г.р.) - тебя ищет родственник Рагиньш Дмитрий.

Терещенко Леонид (1956 г.р.) - тебя ищет сын Терещенко Павел: "Связь с отцом пропала в 1990 году".

Филатов Юрий (1977 г.р.) - тебя ищет дочь Бейноровича Оксана.

Мовчан Анастасия Михайловна (1960 г.р.) - тебя ищет сестра Ольга Образцова: "У сестры в 1988 году родился сын Мовчан Сергей".

Новик Владимир Ильич (1940 г.р.) - тебя ищет дочь Наталия Медне: "Также ищу свою сводную сестру Новик Елену Владимировну 1965 года рождения".

Штубис Валия Фрицевна - тебя и твою семью ищет дочь Никитина (Штубис) Кристина: "Известно, что мама проживала в Лиепае".

Евдокимова Екатерина Сергеевна (1989 г.р.) - тебя ищут сводные братья Роман и Максим Битнеры: "Сестренка, отзовись".

Филатов Владимир (1947 г.р.) - тебя и твою семью ищет Филатова Елена: "Ищем маминого старшего брата и его семью".

Лукина (Пугакова) Таисия Исаевна (1939 г.р.) - тебя и твою семью ищет Шумович Вадим: "Известно, что у Таисии мужа звали Янис. Были дети - дочери Силва и Вера, сын Ритвар. Проживали они в Лимбажском районе".

Также Шумович Вадим ищет Кузмину (Пугакову) Раису Исаевну (1937 г.р.): "Муж Юмикис Харолдс. Дочь Илона. Может проживать у Внука Юрена Юмикиса на хуторе "Вайроги" Валмиерского района".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.