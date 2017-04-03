Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ фото)

Худякова Карина Владимировна (1976 г.р.) - тебя ищет Худяков Сергей Владимирович: "Расстались в Айзкраукле в 1991 году".
Захаров Валерий Семенович (1941 г.р.) - тебя и твою семью ищет Кабакова Людмила: "Раньше дружили семьями. Связь пропала в 1990 году".
Савостьянов Григорий Липатович (1925 г.р.) - тебя и твою семью ищет Бейзерова Пелагея.
Дунаева Вера Семеновна (1936 г.р.) и Дунаева Елена (1968 г.р.) - вас ищет Трифонова Вера Александровна: "Ищу свою маму и сестру".
Бауман Любовь Николаевна (1943 г.р.) - тебя и твою семью ищет брат Бугаев Виктор: "Ищу свою двоюродную сестру и ее семью".
Знотиньш Янис - тебя ищет друг Берч Петр Петрович: "Ищу друга, с которым служил в городе Альметьевске. Он может проживать в Прейли".
Зепс Валентин - тебя ищет дочь Шиналь Юлия Валентиновна: "Ищу своего отца. Последняя встреча с ним была 1992-93 году".
В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.