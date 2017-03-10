Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Озолиньш Юрис (1964 г.р.) – тебя ищет дочь Никулина Анна: "Также ищу свою бабушку Озолиню Майю, дедушку Озолиньша Яниса. Раньше проживали в Ильгюциемсе".

Озолиньш Бруно (1969 г.р.) – тебя ищет жена Озолиня Евгения: "В 1993 году уехал в Ригу и не вернулся домой".

Костров Олег (Алеша или Андрей) Эдуардович (1966-67 г.р.) - тебя ищет брат по отцу Игорь: "Также ищу отца Кострова Эдуарда Алексеевича 1949 г.р.".

Штубис Валия Фрицевна – тебя ищет дочь Штубис Любовь Геннадьевна: "Мама может проживать в Лиепае. Также ищу своих братьев и сестер".

Стелла Мелуа – тебя ищет двоюродная сестра Анна Мелуа: "Маму Стеллы звали Галина Петрова, отца – Онари Мелуа".

Татьяна Шевардык (1975 г.р.) – тебя ищет подруга Оксана Примичко: "Маму Татьяны звали Рая, а отца – Виталий".

Иванова Татьяна Васильевна (1983 г.р.) – тебя ищет сестра Карина: "Наша мама Иванова Анфия, отец – Иванов Василий".

Ливдан Валерий Волдемарович (1977 г.р.) – тебя ищет сестра Инеса Аршакова: "Также ищу маму Прокофьеву Надежду Фомичну и отца Прокофьева Вальдемара Владиславовича".

Лемешенок Харийс Освальдович (1964 г.р.) - тебя ищет дочь Вахновская Марина.

Ветриня Марианна Леонардовна (1988-91 г.р.) – тебя ищет сестра Лигия Рорбахере: "Сестра родилась в Даугавпилсе".

Макаров Геннадий (1937 г.р.) - тебя ищет сестра Тамара Фомина и брат Макаров Владимир.

Дроздецкий Семен Семенович (1938 г.р.) – тебя ищет сын Дроздецкий Александр.

Фролов Юрий (1953 г.р.) – тебя и твоего сына Фролова Дмитрия ищет двоюродная сестра Наталья Иванова.

Викторова Надежда (1955 г.р.) – тебя ищет подруга Тамара Долинская.

Рита Зигрида Старасте (1936 г.р.) – тебя ищет брат Айварс Старастс: "Известно, что она было удочерена и у нее была фамилия Майдо. Последняя фамилия была Акселруна".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.