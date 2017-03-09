Задержанный полицией житель Коннектикута объяснил, что презирает знаменитость и особенно недоволен тем, что она зарабатывает деньги на книге, состоящей только из собственных селфи. Он подчеркнул, что его "бесит сам факт существования Кардашьян и таких же, как она".

Пользователи соцсетей поддержали пенсионера и настаивают на том, что он невиновен. "Этот человек герой и чемпион!", — пишут пользователи и отмечают, что Пуйя можно понять, поскольку иногда многие "чувствуют ту же боль". Американская журналистка Кирстен Флеминг заметила, что "все мы иногда Карл Пуйя".

Пенсионеру предъявили обвинение в нанесении вреда чужому имуществу и освободили под залог в 2,5 тысячи долларов.









This man is a hero &a champion! #CarlPuia Connecticut man allegedly destroys Kim Kardashian selfie books at store | https://t.co/xZIrjx1wL7 — Mike Lary (@MikeLary88) March 8, 2017









We are all Carl Puia https://t.co/707ANX3zlr — Kirsten Fleming (@KirFlem) March 8, 2017



