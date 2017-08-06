С 4 по 6 августа в местечке "Ратниеки" под Лигатне проводился традиционный фестиваль под открытым небом Laba daba. Гостям мероприятия предлагалась обширная музыкальная программа, а также другие развлечения.

В первый день фестиваля Laba daba на одной сцене выступили такие группы, как "Sudden Lights", "Dzelzs vilks", "Pērkons", "Otava Yo" (Россия), Дэннис Алькапоне из Ямайки и "Riga Reggae". На другой сцене были "Ezeri", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Inokentijs Mārpls", "Rebel Riot", Элизабете Балчус и другие. А на третьей сцене можно было послушать фольклорную музыку.

Во второй день фестиваля перед зрителями выступали "Auļi", Артур Скутелис и "Tvērumi", "Das Sonntags Legion", "Baloži pilni pagalmi", "Rīgas modes", "Soviet Soviet" (Италия), "Satellites LV", Нил Иле с группой "Kanisaifa". Кроме того, можно было посмотреть театральные постановки в исполнении "Nerten", "Hipstokrātiju", "Sibyl Vane" (Эстония), "Soundarcade" и т.д. На еще одной сцене были хор "Mūza", ансамбль "Balti", Имантс Даксис, "Oranžās brīvdienas", а также берлинский оркестр "Tau".

Фестиваль под открытым небом Laba daba традиционно собрал сотни поклонников музыки и природы. Многие посетители приехали сразу на несколько дней, поэтому захватили с собой палатки. Так, в Ратниеки на эти дни возник палаточный городок. Помимо музыки посетители могли развлечь себя футболом, а также сделать свой гипсовый каркас по контурам тела.

Ниже - фоторепортаж со второго дня фестиваля Laba daba.