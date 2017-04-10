ФОТО: В Риге прошел отбор участников конкурса "Мисс и Мистер Латвия 2017"

DELFI Showtime |





Foto: F64 8 апреля в Риге прошел отбор претендентов на участие в национальном конкурсе красоты "Мисс и Мистер Латвия". По словам организаторов, интерес к конкурсу очень велик - они получили заявки от более чем сотни потенциальных участников. Кто из них попадет в финал, организаторы сообщат позднее.

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