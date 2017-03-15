Постоянный член жюри российской передачи КВН Юлий Гусман пошутил, что 56 лет назад КВН придумали как оружие против НАТО, передает ФАН.

"Так все и задумывалось 56 лет тому назад — замечательные люди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени его оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили", — сказал он.

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в исследовании "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы" признал российскую передачу КВН инструментом политической стратегической коммуникации. Заказчиком работы оказалось Министерство обороны Латвии. Эксперты проанализировали выступления московской команды "Парапапарам" (МГИМО) на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.

Из доклада следует, что КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. "Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — утверждается в документе.

По словам авторов исследования, благодаря "машине КВН" у Кремля имеется доступ к специфической, стратегической аудитории, которая готова "служить режиму".

Как заявляют эксперты, дальнейшее исследование должно быть сконцентрировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации.