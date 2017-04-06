49-летняя Мишелль Динниг сообщила о пропаже своего сына Джоша после того, как не обнаружила его утром в детской. Женщина хотела разбудить школьника, который должен был отправиться на занятия, но после безуспешных поисков решила, что он исчез.

По информации Daily Mail, к поискам ребенка подключили десятки офицеров полиции, которые прочесывали не только город, но и реку Тайн. Спустя четыре часа один из сотрудников правоохранительных органов нашел Джоша в шкафу, встроенном в его кровать. Почему мальчика не обнаружили раньше, неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются.