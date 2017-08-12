Команда ток-шоу "Пусть говорят" покинула Первый канал. Об этом информированный источник сообщил РИА Новости в субботу, 12 августа.

Как пишет Lenta.ru, по словам собеседника журналистов, ситуация с заявлением об увольнении ведущего программы Андрея Малахова неясна, оно "скорее всего, еще не подписано".

Продюсер "Пусть говорят" Наталия Галькович опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором сотрудники программы покидают телецентр "Останкино", неся свои вещи и картонную фигуру Малахова в натуральную величину. В подписи к посту говорится, что Галькович уже нашла новую работу.

В свою очередь, стилист Влад Лисовец сообщил агентству, что участвовал в съемках нового выпуска ток-шоу. Ведущим, по его словам, стал Дмитрий Борисов, однако никаких объявлений по этому поводу никто не делал. "Гости те же, все то же, только нет Андрея. Ничего не сказали, я всю дорогу думал, что он выйдет, появится, что это будет сюрприз, но нет. Никто не появился, программа началась и закончилась. Говорили про Андрея", — сказал он.

Ранее источник на Первом канале сообщил, что ситуация с Малаховым должна окончательно проясниться в понедельник, 14 августа.

О возможном уходе Малахова с Первого канала в конце июля сообщил журналист Егор Максимов. По его информации, ведущий планировал начать работать на ВГТРК. В телекорпорации заявили, что этого пока "физически не может случиться", так как руководство находится в отпуске.