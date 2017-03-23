Пользователи сети обнаружили d Twitter самое раздражающее видео в истории интернета.

На видео, которое за один день набрало более двух тысяч лайков и двух тысяч репостов, автор намеренно криво нарезает помидор и торт, кусок которого падает с лопатки, пытается оторвать кусок скотча, провести ровные линии с помощью линейки, тасовать карты и нарисовать ровный круг, но у него ничего не получается. "Мне пришлось выпить лекарство после просмотра", — пожаловался один из зрителей.

В итоге пользователи Twitter назвали ролик самым раздражающим видео в истории интернета.

I WILL KILL EVERYBODY pic.twitter.com/5C6ZU18FSi — Palabra Mijo? (@MyNig) March 21, 2017



