У последнего в мире самца северного белого носорога по кличке Судан появилась страница в популярном приложении для знакомств Tinder. С помощью этого зоологи надеются найти животному пару для продолжения рода и привлечь всеобщее внимание к проблеме вымирания носорогов.

"Не хочу давить на жалость, но судьба моего вида зависит только от меня. Я показываю хорошие результаты под давлением", — написано в профиле Судана в приложении. Кампания под названием "Самый желанный холостяк в мире" ведется в Tinder по инициативе кенийской зоозащитной организации Ol Pejeta, сообщает Associated Press.

43-летний Судан и живущие вместе с ним под круглосуточной охраной в питомнике в Кении две оставшиеся самки северного белого носорога, Наджин и Фату, не могут спариваться из-за целого ряда проблем, включая преклонный возраст. Инициаторы кампании надеются с ее помощью привлечь средства на изучение различных методов размножения носорогов, включая размножение "в пробирке".