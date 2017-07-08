С появлением соцсетей "золотая молодежь" стала создавать свои сообщества. Именно там появляются свежие снимки дорогих автомобилей, яхт, частных самолетов, вечеринок и коллекционных вин - всего, что обеспечивает родительское состояние. Как, например, в фотоблоге лондонских юных прожигателей жизни.