Самолеты, яхты и ручные гепарды: Как развлекаются отпрыски британских богачей

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Foto: Instagram.com/richkidslondon Так называемая "золотая молодежь" - дети богатых родителей - очень любит хвастаться своей роскошной жизнью в соцсетях. А летом, когда большинство из них отдыхают от учебы в престижных вузах, число фотографий отдыха отпрысков богатых семей достигает критической массы. С появлением соцсетей "золотая молодежь" стала создавать свои сообщества. Именно там появляются свежие снимки дорогих автомобилей, яхт, частных самолетов, вечеринок и коллекционных вин - всего, что обеспечивает родительское состояние. Как, например, в фотоблоге лондонских юных прожигателей жизни.

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