Вслед за торжественным закрытием третьего фестиваля Laima Rendez-vous Jūrmala завершилась и отдельная программа для гостей фестиваля, которые уже стали страстными поклонниками игры в гольф. Проводил турнир знаменитый тренер по гольфу из США Дэвид Бакита, который продолжительное время работал в Trump Organization и лично наблюдал, как нынешний президент США зарабатывает свой основной капитал, развивая гольф-инфраструктуру страны.

"Латвия создана для гольфа. Посмотрите, какое у вас географическое положение, умеренный климат и роскошная природа. Постройте 5-6 хороших гольф-полей, полюбите гольф сами, и шведы, занимающие третье место по гольф-туризму в мире, повалят к вам валом!" - утверждает мистер Бакита.

Гольф-турнир Лаймы Вайкуле стал даже ещё более интернациональным, чем сам фестиваль. В нём приняли участие не только игроки из Латвии, России, Казахстана и других стран СНГ, но и сотрудники посольства США в Латвии.

Официальным автомобилем турнира стал Porsсhe centrs Rīga. Поэтому гольфисты эти дни перемещались от концертного зала "Дзинтари" до гольф-клуба OZO в Вецмилгрависе на шикарных машинах Porsche Cayenne GTS и Porsche Panamera 4S Diesel, обклеенных символикой фестиваля Лаймы.

Все участники получили на память необычные кубки ручной работы, изготовленные латышской художницей по чёрной керамике Мадарой Барткевичей, которая, в частности, является автором всей утвари и кубков для канадско-ирландского сериала VIKINGS.

Победителям турнира вручили также подарки от флорентийской фабрики Antica Officina Del Farmacista Dr. Vranjes. Призы за самый ближний и самый дальний удары обеспечивал Latvijas Balzams, а специальный призом hole in one (попадание в лунку с одного удара, вероятность которого у "среднего" игрока равняется 1 к 46 000) предоставил швейцарский часовой бренд La Rhone.