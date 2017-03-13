Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считающаяся одной из самых тяжелых женщин в мире, станцевала после успешной операции на желудке, которая должна помочь ей похудеть.

Она подвигалась под арабскую музыку на своей постели в больнице в городе Мумбае. Песню включила на своем телефоне сестра 37-летней египтянки.

10 марта сообщалось, что индийские медики успешно прооперировали Эман Ахмед. При помощи рукавной гастропластики хирурги уменьшили объем ее желудка на 85 процентов. Операция поможет женщине ограничить количество потребляемой пищи.

В феврале жительницу Египта доставили в Индию для лечения от ожирения. Когда она поступила в больницу, ее вес составлял около 500 килограммов. Из-за дисфункции желез ее организм накапливает слишком много жидкости. Кроме того, она страдает элефантиазом, вызванным паразитическими нематодами.

Из-за избыточного веса женщина утратила способность передвигаться и более 20 лет не покидала своего дома в городе Александрии.