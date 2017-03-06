21-летняя жительница британского Йорка Тейси Брюс утверждает, что в ее доме обитает опасный призрак.

Мать годовалого сына несколько раз проводила в здании обряд экзорцизма, однако это не помогает. Брюс даже удалось снять "страшное пятно" на видео. Приведение также может двигать мебель в комнате, сообщает Mirror. Женщина утверждает, что привидение охотится за ее малышом.

Трейси Брюс также говорит, что однажды призрак ее поцарапал. "Я пришла домой и обнаружила 5-сантиметровые порезы у себя на спине, которые походили на следы кошачьих ногтей", — рассказала британка.

Она планирует съехать из опасного дома и вернуться к родителям.