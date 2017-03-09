Инцидент произошел на церемонии вручения премии "Золотая камера". Самого Гослинга на мероприятии не было.

Телеведущий объявил собравшимся, что на сцену выходит Гослинг, но вместо артиста вышел неизвестный человек, лишь относительно похожий на "оригинал". Это удивило зрителей, среди которых были актеры Николь Кидман, Колин Фаррелл и Джейн Фонда.

Предполагается, что розыгрыш устроили немецкие комики Йоко Винтершайдт и Клаас Хойфер. Они не были номинированы и, судя по всему, решили "украсть" премию, отправив на церемонию двойника Гослинга. Им оказался Людвиг Ленер.